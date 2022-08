Op beelden van de Italiaanse kustwacht is te zien hoe een superjacht volledig onder water verdwijnt in de Middellandse Zee. Het veertig meter lange schip raakte in de problemen op zo’n 15 kilometer van de haven van Catanzaro. De kustwacht kon de negen personen aan boord, vier passagiers en vijf crewleden, redden. Het incident wordt momenteel onderzocht.