Instagram wil Bereal imiteren

De snel groeiende app Bereal wordt vaak de ‘anti-Instagram’ genoemd. Maar bij de echte Instagram hebben ze dat anders begrepen: moederbedrijf Meta sleutelt intern aan een kopie van Bereal, lekte deze week uit.

Instagram werkt aan een nieuwe functie die ‘candid’ zou heten. Een bekende app-ontwikkelaar, Alessandro Paluzzi, ontdekte dat door de programmacode van de huidige Instagram-versie te analyseren. Volgens Paluzzi zal het ongeveer als volgt werken: op een willekeurig moment tijdens de dag krijg je een oproep van de Instagram-app. Je hebt dan twee minuten om een foto te maken van de omgeving waar je je op dat moment bevindt.

Klinkt dat u enigszins vertrouwd in de oren? Dat is dan misschien omdat het precies de omschrijving is van de app Bereal. Net als bij Bereal zou je tegelijk een foto maken met de camera’s aan de voor- en de achterzijde van je smartphone.

Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft inmiddels bevestigd dat candid bestaat. Het zou voorlopig alleen gaan om een ‘intern prototype’ dat binnen het bedrijf wordt getest.

Geen geposeerde strandfoto’s

Het Franse Bereal bestaat al sinds 2020, maar de app is vooral sinds begin dit jaar internationaal doorgebroken bij jongeren. Vandaag staat het in de Belgische Play Store op de elfde plaats van populairste apps, net na Instagram en vóór Whatsapp. Geregeld noteert het nog stukken hoger. De aantrekkingskracht van de app is dat je een meer authentiek beeld van jezelf geeft. Geen geposeerde, geïdealiseerde strandfoto’s, maar kiekjes waarop de meeste mensen gewoon op school, op kantoor of op de trein zitten.

Meta staat ervoor bekend dat het opkomende concurrenten imiteert. Zowel Instagram als Facebook hebben bijvoorbeeld een versie van het ‘verhaal’, een functie die was afgekeken bij Snapchat. De jongste maanden lijkt Meta vooral in de weer om een antwoord te vinden op het succes van de Chinese video-app Tiktok. Vorige maand riepen influencers als Kim Kardashian en Kylie Jenner Instagram zelfs op om niet meer te proberen Tiktok te worden.

Heeft Instagram naar hen geluisterd, en dan maar beslist om Bereal te worden? Dat is nog niet zeker. Meta experimenteert vaak met functies en zelfs met apps die op niets uitdraaien en die het dan even later weer laat vallen.

Enkele weken geleden doekte het bedrijf stilletjes Tuned op, een sociale app voor koppels die nooit doorbrak. En voor Meta met succes het ‘verhaal’ kopieerde, deed het bedrijf meerdere mislukte pogingen om een andere populaire functie van Snapchat – berichten die vanzelf verdwijnen – na te doen, onder meer met de geflopte apps Poke en Slingshot.