Extreemrechtse Italiaanse kandidaat-premier deelt beelden van verkrachting

De omstreden uiterst rechtse Giorgia Meloni heeft beelden gedeeld waarop te zien is hoe een Guineese asielzoeker een Oekraïense vrouw verkracht in een Italiaans stadje. Ze wil zo haar anti-immigratiestandpunten in de verf zetten in de aanloop naar de verkiezingen.

‘We kunnen niet zwijgen wanneer we naar deze verschrikkelijke beelden kijken van seksueel geweld tegen een Oekraïense vrouw. Op klaarlichte dag in Piacenza (een Italiaanse stad, red.) door een asielzoeker.’ Dat schreef Meloni bij het filmpje waarin te zien is hoe een Guineese man een Oekraïense vrouw verkracht. De politica deelde de video op haar Twitteraccount en lokte daarmee veel verontwaardigde reacties uit.

De videobeelden zijn authentiek, bevestigen lokale autoriteiten. Het gaat om een 55-jarige vrouw met de Oekraïense nationaliteit die op de stoep werd verkracht. De misdaad werd vanuit een flatgebouw aan de overzijde van de straat vastgelegd. De man is aangehouden. Het onderzoek loopt nog.

‘Schaamteloos’

Tegenstanders noemen de zet van Meloni ‘schaamteloos’. ‘Het is onfatsoenlijk om beelden te delen van verkrachting. Het is zelfs nog onfatsoenlijker om dat met electorale doelen te doen’, zegt Enrico Letta, voorzitter van de centrumlinkse Democratische Partij. ‘Respect voor slachtoffers komt op de eerste plaats.’ Carlo Calenda, leider van een andere linkse partij, noemde de post ‘immoreel’.

Sinds het aftreden van Mario Draghi als premier, hengelt Meloni mee naar het premierschap. De 45-jarige Romeinse schuwt de commotie niet. Haar partij, Broeders van Italië, heeft z’n wortels in het fascisme. Toen alle partijen zich verenigden rond Draghi’s ‘regering van nationale eenheid’, bleef zij zweren bij oppositievoeren. Ze houdt er goede banden op na met ex-premier Silvio Berlusconi en Lega-leider Matteo Salvini. Haar partij is tegen migratie en tegen de Europese Unie. Op 25 september trekken de Italianen naar de stembus.