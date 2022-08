Verrassende wending: Didier Lamkel Zé kan naar KV Kortrijk

Didier Lamkel Zé (25) staat op het punt om Antwerp te verlaten, maar kan in België blijven. KV Kortrijk staat te popelen om de Kameroener vast te leggen.

Kortrijk polste eerder deze mercato al eens, maar toen kwam er niks van. Antwerp wilde liever niet aan een Belgische club verkopen en uiteindelijk kwam het buitenland. Hij stond op het punt om bij Omonia Nicosia in Cyprus te tekenen. U weet hoe dat ‘afliep’: hij weigerde uiteindelijk zijn medische tests te doen, omdat hij last minute een beter aanbod kreeg van Ferencvaros. In Nicosia konden ze er allerminst mee lachen en lieten ze weten naar de Fifa te zullen stappen. Het blijft opletten daardoor, want het kan voor Lamkel Zé nog altijd een staartje krijgen.

Sowieso moet je in zijn geval met twee woorden spreken, want hij is dus onvoorspelbaar. Maar nu het groen licht kreeg uit Antwerpen, hoopt Kortrijk hem straks definitief te kunnen overnemen. Hij wil zelf ook komen.