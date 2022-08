Minder medailles voor Team Belgium op EK in München, maar nog geen zorgen voor Parijs 2024

Dit is het podium van de afgelopen Europese kampioenschappen in München, de Europese strijd in negen sporten: goud voor gastland Duitsland met 60 medailles waarvan 26 keer goud; zilver voor Groot-Brittannië (60 medailles, 24 keer goud), brons voor Italië (51 medailles). België staat achttiende (tien medailles, drie keer goud). Op de vorige editie stonden we elfde (19 medailles, 6 keer goud). Enkele conclusies na München 2022.

Atletiek: van zes naar twee medailles

Doelstelling behaald? Neen

Dat we minder medailles hebben dan de vorige editie, is vooral te wijten aan de atletiek. In München stokten de positieve resultaten ...