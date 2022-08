Wil u energiezuinig renoveren in een appartement met/zonder steun van uw buren?

Nu de elektriciteits- en gasprijzen dag na dag nieuwe hoogtes verkennen, bestuderen veel eigenaars met welke ingrepen ze hun woning energiezuiniger kunnen maken. Voor wie in een appartement woont – met altijd een gemeenschappelijk dak en vaak ook een gedeelde stookolie- of gasketel – betekent dat vaak het begin van een lang traject om alle buren mee in het bad te krijgen. De Standaard zoekt getuigenissen van appartementsbewoners die hier ervaring mee hebben.