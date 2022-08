Sancties voor tientallen bestuurders die dodelijk ongeval op E40 filmden

De bestuurders die maandag met hun gsm beelden maakten van het dodelijke verkeersongeval op de E40 ter hoogte van Groot-Bijgaarden, zullen allemaal een proces-verbaal krijgen. ‘Dit gedrag getuigt van een totaal gebrek aan respect.’

Bij het dodelijke ongeval op de E40 – waarbij twee mensen om het leven kwamen – haalden verschillende chauffeurs hun smartphone boven. De filmende bestuurders reden in de richting van Gent, de rijrichting die steeds was opengebleven voor het verkeer. Het gaat om veertig tot vijftig chauffeurs, meldt het parket. Tegen hen zal spoedig een proces-verbaal opgesteld worden omdat ze hun gsm achter het stuur gebruikten. Dat is een overtreding van de derde graad. Bovendien brengen ze andere weggebruikers in gevaar omdat ze tijdens het filmen niet meer op de rijbaan letten. Dat geldt als overtreding van de eerste graad.

174 euro

Concreet riskeren de bestuurders een boete van 174 euro of een dagvaarding voor de politierechtbank. De rechter kan sancties uitvaardigen, gaande van een boete van 30 euro tot een rijverbod van acht dagen.

‘Dit gedrag getuigt enerzijds van een totaal gebrek aan respect voor de betrokken slachtoffers, en vormt anderzijds een groot gevaar voor de verkeersveiligheid’, zegt procureur des Konings Ine Van Wymersch. Het parket tilt zwaar aan dergelijk laakbaar gedrag en zal hier ‘het gepaste gevolg’ aan geven.