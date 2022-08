Eerste in beslag genomen superjacht van oligarch wordt geveild

Sinds de Russische invasie in Oekraïne ligt de Axioma aan de ketting in Gibraltar, maar vandaag wordt het luxueuze jacht verkocht. Het is het eerste ­jacht van een Russische oligarch dat wordt geveild sinds de westerse sancties tegen Vladimir Poetin en zijn steenrijke vrienden. Maar deze eerste veiling is mogelijk ook de laatste.

Het 73 meter lange vijfdeksschip met onder meer een zwembad, 3D-bioscoopzaal en een volledig uitgeruste spa, was eigendom van de staal­magnaat Dmitri Aleksandrovitsj Poempjanski. Volgens de BBC heeft het een waarde van 63 miljoen pond (net geen 75 miljoen euro). Aan belangstellenden alvast geen ­gebrek: 28 kandidaat-kopers kwamen al een kijkje nemen.

Het komt zeer zelden voor dat een luxejacht verkocht wordt ‘op gerechtelijk bevel’. Dat ‘gerechtelijk bevel’ kwam er op vraag van de Amerikaanse zakenbank JP Morgan Chase & Co., die naar de rechter was gestapt omdat eigenaar Pyrene Investments, een holdingmaatschappij op de Britse Maagdeneilanden, de terug­betaling van de lening van circa 20,5 miljoen euro was gestopt. Volgens de Panama Papers is Poempjanski de man achter die holding.

JP Morgan Chase & Co. geeft geen commentaar op de gedwongen verkoop en wil ook niet zeggen of het de opbrengst – of een deel daarvan – zal doneren aan Oekraïense vluchtelingen. De bank laat alleen weten dat ze haar ‘filantropische toezegging van 5 miljoen dollar heeft verhoogd tot 10 miljoen dollar om de verergerende vluchtelingencrisis in ­Oekraïne mee op te vangen’.

Hoewel al tientallen superjachten van oligarchen over de hele wereld in beslag zijn genomen, is de Axioma het enige dat te koop is aangeboden. Strikt juridisch gezien is het superjacht in beslag genomen wegens wan­betaling. Dat is nog iets anders dan het ‘bevriezen van bezittingen’, wat met de andere superjachten is gebeurd. Die kun je niet zomaar verkopen.