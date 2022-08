Warm weer, maar kans op enkele buien

Dinsdagochtend bereikt een zwakke storing het westen van het land, met kans op enkele buien. In de loop van de namiddag neemt de kans op wat regen ook toe in het centrum en oosten. De maxima schommelen tussen 23 graden in de Ardennen en plaatselijk 29 graden in het centrum, zo meldt het KMI.

Dinsdagavond wordt het dan overal droog met brede opklaringen. De minima liggen doorgaans tussen 10 graden in de Ardennen en 18 graden in de grote steden. Woensdag en donderdag voorspelt het KMI warm en zonnig weer, met soms enkele wolkenvelden. Het kwik stijgt tot 30 graden of lokaal meer.

Voor vrijdag is de voorspelling nog onzeker. Het wordt waarschijnlijk onstabiel met soms onweerachtige buien vanuit het zuidwesten. De maxima schommelen tussen 25 en 27 graden in het centrum van het land en tot 30 graden in het zuidoosten. Zaterdag zou het wisselend tot soms zwaarbewolkt worden met kans op buien, vooral in het oosten van het land. Het wordt dan ook minder warm bij maxima rond 24 of 25 graden in het centrum.

Zondag en maandag wordt het frisser bij maxima van 22 of 23 graden in het centrum. De kans op buien blijft bestaan.