Parket bekijkt meldingen van zedenfeiten en racisme op Pukkelpop

Het Limburgse parket onderzoekt twee aanrandingen en een geval van voyeurisme die zich zouden hebben voorgedaan tijdens Pukkelpop afgelopen weekend. Een bezoeker deed bij de politie van Verviers aangifte van racisme.

Het parket van Limburg onderzoekt drie aangiftes van zedenfeiten tijdens de voorbije editie van Pukkelpop. Twee ervan gaan over aanranding van de eerbaarheid, de andere voyeurisme. Dat heeft persmagistraat Anja De Schutter van het Limburgse parket maandag bevestigd.

Rond het voyeurisme is een verdachte geïdentificeerd. Hij zou in de douches over de schreef zijn gegaan. De verdachte is voor verhoor opgepakt en nadien vrijgelaten. Hij moet binnenkort wel weer verschijnen voor een magistraat. De twee mogelijke aanrandingen in de buurt van de toiletten zijn nog in onderzoek.

Volgens het parket heeft de organisatie ‘adequaat’ gereageerd door meteen extra verlichting te plaatsen. Er werd ook meer beveiliging ingeschakeld.

Racisme

Een man van 21 heeft bij de politie van Verviers een klacht ingediend na racistische incidenten op Pukkelpop. Op RTBF-radio getuigde Nathanaël dat hij en een vriend vrijdagavond van de buren op de camping te horen kregen dat ze op Vlaams terrein waren, dat daar geen Frans werd gesproken en dat ze moesten ophoepelen. ’s Nachts werden ze vergast op ­anti-Waalse gezangen en werd er op hun tent geplast.

Op het festival bracht een groepje hen de ­nazigroet en werd Nathanaël, een metis, met het n-woord aangewezen. De buren hadden een leeuwenvlag op hun tent. ‘We weten dat nationalisten in groep naar bijeenkomsten trekken’, zegt Unia-directeur ­Patrick Charlier. ‘Sommigen ontwikkelen een racistische kijk op de maatschappij.’

Festivalgangers die in 2018 zwarte meisjes op Pukkelpop bedreigden, werden veroordeeld de Dossinkazerne te bezoeken.