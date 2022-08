Bart De Wever vraagt Nationale Veiligheidsraad tegen narcoterrorisme, federale regering zegt neen

‘Zoals tijdens de terreurdreiging hebben we nu een Nationale Veiligheidsraad nodig voor de strijd tegen ­drugsgeweld’, vindt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Federaal is de animo daarvoor ver te zoeken.

De Antwerpse zomer wordt opnieuw geteisterd door aanslagen die te maken hebben met het drugsmilieu. Op straat vinden afrekeningen met vuurwapens plaats, er wordt geschoten op huizen­gevels en brand gesticht. Het ­geweld neemt toe, politie en ­gerecht krijgen er moeilijk vat op. In gerechtelijke en politieke ­kringen wordt meer en meer de term ‘narcoterrorisme’ in de mond ­genomen wanneer het gaat over het aanhoudende geweld.

Op diverse zenders riep Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), net terug uit vakantie, het federale niveau op om een Nationale Veiligheidsraad te organiseren rond de problematiek.‘Bij individuele ministers is er veel goede wil, maar een globale aanpak is er niet. Vergelijk het met de terreurcrisis van 2016. Toen was er een ­Nationale Veiligheidsraad om de strijd aan te gaan. Deze drugscrisis is veel en veel erger, hiervoor is er ook een Veiligheidsraad nodig. De premier moet de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en ­Financiën (bevoegd voor de douane, red.) samen zetten. Deze georganiseerde misdaad heeft een impact op heel België, heel Europa zelfs.’

‘Geen nieuwe organen’

De federale ministers bevestigen de ernst van het geweld en de nood aan meer inspanningen, maar zij zien een Nationale Veiligheidsraad niet als de oplossing. ‘In maart vond een overleg plaats met de burgemeesters van Rotterdam en Antwerpen’, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). ‘Daar werden concrete acties afgesproken, zoals een update van het Stroomplan (dat de samenwerking tussen ­verschillende diensten moet regelen, red.). Intussen versterkten we ook al de federale gerechtelijke politie, en we zullen deze beweging verder zetten. We moeten nu deze afspraken ­vertalen op het terrein, en geen nieuwe overlegorganen creëren.’ Verlinden werkt ook verder aan het wettelijke kader rond bestuurlijke handhaving, deze week vindt daarover overleg plaats met burgemeesters uit de grote steden.

Bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt erop gewezen dat een ‘Stroomplan XXL’ in de maak is. Onder meer het uitleverings­verdrag met Dubai, waar veel leiders van de drugsbendes vertoeven, maakt daar deel van uit. ‘In de praktijk wordt er al volop samen­gewerkt. Er wordt druk gezet op ­alle niveaus, ook met zaken zoals havenverboden, de nieuwe wet op de maritieme beveiliging en een havenprocureur.’

De voorzet om een Nationale Veiligheidsraad te organiseren over de problematiek stond al in de wetenschappelijke evaluatie van het Stroomplan dat criminologe Charlotte Colman (UGent) ruim twee jaar geleden opstelde. Daarin was zelfs sprake van een ‘Veiligheidsraad Haven’ om de uitwisseling van informatie tussen diensten te bevorderen.

Gevolgen van Sky-operatie

De chef van de Antwerpse federale gerechtelijke politie, Yve Driesen, ziet de strijd tegen de cocaïnebendes en drugsgeweld somber in.‘We zitten in een spiraal, een ­versnelling van het drugsgerelateerde geweld’, verklaarde hij in ­interviews met de VRT en VTM Nieuws/HLN. ‘Vorig jaar waren er in Antwerpen dertig drugsgerelateerde feiten. Dit jaar zitten we al aan het dubbele, waarvan de helft ­alleen al de afgelopen tien weken plaatsvond.’ Hij verwacht niet dat het geweld zomaar zal afnemen. Volgens Driesen probeert de politie nu vooral het criminaliteits­fenomeen beheersbaar te houden.

De opstoot van geweld van de voorbije weken wijt Driesen, net als minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), aan de gevolgen van de Sky ECC-operatie. In maart vorig jaar raakte bekend dat politie en gerecht toegang ­hadden tot een versleuteld communicatiesysteem van de onderwereld. Daardoor is er een enorme hoeveelheid informatie vrijgekomen. Tientallen onderzoeken ­werden opgestart en sommige ­figuren verdwenen door arrestaties van het toneel, waardoor er gaten vielen in de drugsnetwerken. Dus gingen de kopstukken op zoek naar nieuwe havenwerknemers.

‘Zo hebben we een situatie waarbij men zelfs in de slaapkamer van een persoon ’s nachts een gsm komt overhandigen. Met de boodschap: “Kijk, we gaan je bellen en je zal doen wat wij u vragen.” Maar nieuw gerekruteerde handlangers in de haven kunnen zich last ­minute bedenken over hun medewerking’, zegt Driesen. ‘Het gevolg is dat een partij cocaïne verloren gaat, waarna bendes maatregelen nemen. Zo escaleert het geweld.’