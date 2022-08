Directielid Tirez moet weg bij energiewaakhond Creg

Andreas Tirez, al negen jaar lang directielid van de federale toezichthouder op de energiesector Creg, is ‘niet geschikt’ bevonden om in de directie te blijven. Dat meldt De Tijd. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gaat op zoek naar nieuwe kandidaten.

Volgens De Tijd is Tirez niet weerhouden door Selor, het selectiebureau van de overheid. Tirez maakt momenteel deel uit van de directie, ook al is zijn mandaat al sinds 2019 afgelopen. De twee andere huidige directieleden, Koen Locquet en Laurent Jacquet zouden wel op de shortlist staan om ook deel uit te maken van de toekomstige directie.

De opvolgingsprocedure voor de directeur en drie directieleden zit in het slop. De vorige minister van Energie, Marie-Christine Marghem (MR) had geen kandidaten voorgesteld aan de ministerraad. In afwachting van nieuwe benoemingen blijft de bestaande directie aan.

Volgens De Tijd verschilden Tirez, met Open VLD-stempel, en huidig minister van Energie Van der Straeten geregeld van mening over bepaalde dossiers. Het kabinet van de minister zegt in een reactie aan de krant echter dat de regels van Selor bij de hele procedure nauwgezet zijn nageleefd.