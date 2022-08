Bijna 32 jaar en nu pas in België: wie is Rode Duivel Dedryck Boyata, de nieuwste aanwinst van Club Brugge?

Het is officieel: Dedryck Boyata (31) is een speler van Club Brugge. De Rode Duivel komt over van Hertha Berlijn en tekent een contract tot 2025. Dat maakte blauw-zwart maandagavond bekend. De bijna 32-jarige verdediger heeft zijn sporen internationaal verdiend: bij Celtic, Hertha BSC en natuurlijk ook de Rode Duivels.