Amerikaanse corona-expert Fauci zet stap terug

Anthony Fauci stapt eind dit jaar op als belangrijkste medische adviseur van het Witte Huis. De 81-jarige expert op het vlak van infectieziekten zegt echter nog niet met pensioen te gaan.

Fauci staat momenteel aan het hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases en werkt al meer dan 50 jaar in overheidsdienst, waarvan 38 jaar bij de instelling die hij nu leidt. Toen hij begon, moest hij onder president Ronald Reagan mee de aanpak van de aids-epidemie uittekenen.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis gaf hij mee de richting aan voor het Amerikaanse beleid. Daarbij botste hij meermaals hard met de vorige president, Donald Trump. Met de Democraat Joe Biden verloopt de samenwerking veel beter.

Volgens Fauci betekent zijn vertrek geenszins dat hij met pensioen gaat: hij spreekt zelf over een carrièrewending. ‘Ik ben toe aan de volgende stap in mijn carrière, want ik heb nog veel passie en energie voor mijn werk’. Wat die volgende stap dan precies inhoudt, gaf hij echter niet aan.

Eerder zei Fauci dat hij pas uit overheidsdienst zou stappen in januari 2025, wanneer de ambtstermijn van president Joe Biden erop zit.

In een reactie laat Biden alvast weten de ‘ongeziene energie en wetenschappelijke integriteit’ van Fauci te bewonderen. ‘Door zijn bijdrage zijn er vele levens gered, in en buiten de VS’.