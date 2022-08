Baas Antwerpse speurders: ‘De cocaïne zal blijven komen’

Yve Driesen, de chef van de Antwerpse federale gerechtelijke politie, ziet de strijd tegen de cocaïnebendes en drugsgeweld somber in. ‘We nemen tot 20 procent van de cocaïne in beslag. Zeker 80 procent ontbreekt.’

De Antwerpse zomer wordt opnieuw geteisterd door aanslagen die te maken hebben met het drugsmilieu. Op straat vinden afrekeningen met vuurwapens plaats, er wordt geschoten op huizengevels of er wordt brand gesticht. ‘We zitten in een spiraal, een versnelling van het drugsgerelateerde geweld’, reageert Yve Driesen, de directeur van de federale gerechtelijke politie, vandaag in interviews met VRT en VTM Nieuws/HLN. ‘Vorig jaar waren er in Antwerpen dertig drugsgerelateerde feiten. Dit jaar zitten we al aan dubbel zoveel, waarvan de helft alleen al de afgelopen tien weken plaatsvond.’

Hij verwacht niet dat het geweld zomaar zal afnemen. Volgens Driesen probeert de politie nu vooral het criminaliteitsfenomeen beheersbaar te houden. ‘In 2021 werd negentig ton in beslag genomen door de douane in de haven. Dat is goed voor een straatwaarde van 4,5 miljard euro. Als je rekent dat we 10 tot 20 procent van de cocaïne in beslag kunnen nemen, dan betekent het dat 80 tot 90 procent ontbreekt. Het gaat dus nog altijd over tientallen miljarden. Zolang er geld mee valt te verdienen, zullen de trafieken blijven komen.’

Nieuwe rekruten

De opstoot van geweld van de voorbije weken wijt Driesen, net als minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), aan de gevolgen van de Sky ECC-operatie. In maart vorig jaar raakte bekend dat politie en gerecht toegang hadden tot een versleuteld communicatiesysteem van de onderwereld. Daardoor is er een enorme hoeveelheid informatie vrijgekomen. Tientallen onderzoeken werden opgestart en sommige figuren verdwenen door arrestaties van het toneel, waardoor er gaten vielen in de drugsnetwerken. Dus gingen de kopstukken op zoek naar nieuwe havenwerknemers.

‘Zo hebben we een situatie waarbij men zelfs in de slaapkamer van een persoon ’s nachts een gsm komt overhandigen. Met de boodschap: “Kijk, we gaan je bellen en je zal doen wat wij u vragen.” Maar nieuw gerekruteerde handlangers in de haven kunnen zich last minute bedenken over hun medewerking’, zegt Driesen. ‘Het gevolg is dat een partij cocaïne verloren gaat, waarna bendes maatregelen nemen. Zo escaleert het geweld’, zegt hij aan VTM Nieuws.

Bekijk hieronder beelden van een schietpartij afgelopen vrijdagnacht in Antwerpen:

DS VIDEO - Drugsgeweld in Antwerpen: daders schietpartij filmen zichzelf. Video: De Standaard

Lokale kopstukken

De gerechtelijk directeur vreest ook een toename van corruptie door die criminele zoektocht naar nieuwe handlangers. ‘We zien dat corruptie nu al opduikt in alle geledingen van onze maatschappij: politie, justitie, private partners, douane … Overal zijn er mensen die zich laten verleiden door het geld’, verklaarde Driesen aan de VRT. Daarnaast merkt de politie ook een verschuiving van Nederlandse kopstukken naar Antwerpse. Het zijn kerels die hier in de buurt zijn opgegroeid en opklommen tot financiers en beslissers in de criminele organisaties.’