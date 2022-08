De energieprijzen blijven de records aan elkaar rijgen. Consumenten moeten rekening houden met duizenden euro’s aan extra kosten.

De Duitse referentieprijs voor elektriciteit steeg gisteren met 24 procent in één dag, en schoot voor het eerst door de grens van 700 euro per megawattuur. Dat is veertien maal zoveel als het seizoensgemiddelde ...