Alexander De Croo heeft gewaarschuwd voor moeilijke economische tijden. Niet alleen deze winter, maar ook de komende jaren zal het moeilijk zijn, voorspelt de premier.

‘Toch kunnen we dit aan’, was de boodschap van de eerste minister bij een bezoek vandaag aan havenbedrijf ICO Terminals in Zeebrugge. Daar ging hij een halve dag op stage en leerde er elektrische wagens inspecteren, polieren en opladen. De stage is een initiatief van werkgeversorganisatie Voka.

Voor hij aan zijn halve werkdag bij het havenbedrijf begon, richtte Alexander De Croo zich even tot medewerkers van ICO Terminals, Voka en pers. Hij pikte in op wat Hans Maertens in zijn speech zei. De topman van Voka ziet ‘donderwolken boven de Vlaamse economie’ en ‘zwarte sneeuw’ voor veel bedrijven.

Premier De Croo ontkent niet dat het moeilijk kan worden: ‘De komende vijf tot tien winters zal het moeilijk zijn’, voorspelt hij, ‘In heel Europa is het een zeer moeilijke evolutie. In een aantal sectoren is het echt moeilijk om met die hoge energieprijzen om te gaan. We volgen dat van nabij, maar we moeten transparant zijn: de komende maanden zullen moeilijk worden, de komende winters zullen moeilijk worden. Daar moet je vanuit gaan. Hope for the best, prepare for the worst. Als het dan uiteindelijk beter meevalt, is het toch goed dat we voorbereid waren.’

De premier voegde er nog een positieve boodschap aan toe: ‘Als land kunnen we dit aan, we moeten mekaar steunen in moeilijke tijden. Met het nodige zelfvertrouwen en de nodige daadkracht kunnen we dat.’