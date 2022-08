Record gasprijzen duwen beurzen stevig in het verlies

De recordprijzen voor gas en de euro die opnieuw onder de dollarpariteit zakt, duwen de Europese beurzen verder in het verlies. Sinds de start van het jaar verloor de Bel20 al 14 procent.

De Europese beurzen hebben de week niet bepaald goed ingezet. De Bel20 staat na de middag 1,2 procent lager. De Duitse Dax moet bijna 2 procent prijsgeven en verliest 1,9 procent. In de rest van Europa vallen gelijkaardige verliezen te noteren. Ook de futures op Wall Street wijzen op een lagere opening.

De oorzaak van de malaise die de beurzen al weken in de band houdt, moet niet vergezocht worden: stijgende gasprijzen die de inflatie voeden en tegelijkertijd de economie bedreigen.

De gasprijs stijgt nog eens met 13 procent tot 270 euro per MWh. Aanleiding is de aankondiging van het Russische gasbedrijf Gazprom dat de Nord Stream 1 pijpleiding opnieuw drie dagen volledig dichtgaat voor onderhoud. De vrees is dat de Russen na het onderhoud de leiding niet zullen openen, of slechts zeer beperkt. Hierdoor dreigt het doemscenario dat Europa deze winter het zonder Russisch gas moet stellen, steeds meer realiteit te worden. Dat betekent torenhoge gasrekeningen voor gezinnen en bedrijven.

Het is geen toeval dat de Duitse Dax-index, die grote industriële groepen omvat, de grootste verliezer is op de beurs. Staalfabrikant ThyssenKrupp verliest vandaag 4,5 procent. BASF doet het met 3 procent minder. In de Bel20 zijn het ook de industriële bedrijven die het meest last hebben van de hoge gasprijzen: Solvay zakt 3,1 procent en Aperam 5,5 procent;

Risico op stagflatie

De hoge gasprijzen duwen eveneens de inflatie overal in Europa verder omhoog. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times gaat beurshuis Citi ervan uit dat de Britse inflatie begin 2023 tot maar liefst 18,6 procent kan pieken. De hoge inflatie in Europa leidt er op haar beurt toe dat de ECB zich verplicht zal voelen de rente verder te verhogen, wat op de economie en de beurs zal wegen. Dit alles maakt dat het risico op stagflatie – hoge inflatie gecombineerd met inflatie –steeds waarschijnlijker wordt.

In de Bel20 verliest KBC 3 procent. Het risico op kredietverliezen door een recessie neemt voor de banken opnieuw toe. ING zakt in Amsterdam met 2,6 procent.

Door de problemen in Europa staat de euro onder druk en is hij opnieuw minder waard dan één dollar. Na de middag veerde de euro op tot net aan de pariteit. Wisselkoersspecialist Jordan Rochester van beurshuis Nomura gaat ervan uit dat de euro verder zal zakken. ‘De markt zal stilaan een zachtere landing van de Amerikaanse tegenover de Europese economie inprijzen.’

De VS worden veel minder dan Europa met hoge gasprijzen geconfronteerd, laat staan met dreigende tekorten. Hierdoor is het risico op een recessie in de VS minder groot, wat gunstig is voor de dollar.

Die verschillen laten zich ook op de beurs weerspiegelen. Sinds het begin van het jaar verloor de Bel20 14 procent. Voor de Amerikaanse Dow Jones is dat slechts 8 procent.