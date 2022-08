Podcast | Een half jaar oorlog in Oekraïne: waar staan we nu?

De oorlog in Oekraïne is morgen een half jaar bezig. Wat hebben we uit dat half jaar geleerd? En wanneer komt er een einde aan deze strijd?





Dominique Minten volgt voor De Standaard al een half jaar het strijdgewoel. Met hem overlopen we de mislukte Russische blitzkrieg in het begin, de Russische successen in de Donbas en in het zuiden en we praten ook over de recentere Oekraïense tegenprikken op de Krim. Wat zegt dit allemaal over de kans dat deze oorlog ooit eindigt?

Journalist Dominique Minten| Presentatie Alexander Lippeveld

