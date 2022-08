Russen en Oekraïner verdacht van spionage nadat ze wilden inbreken in militaire fabriek in Albanië

Albanese agenten hebben drie verdachten opgepakt die wilden inbreken in een militaire fabriek in Navo-lidstaat Albanië. Ze zouden banden hebben met het Kremlin. Elders in het land werden ook mensen opgepakt omdat ze een oude wapenfabriek fotografeerden.

‘Drie verdachten wilden foto’s maken in de fabriek in de stad Gramsch. Een van hen probeerde daarbij een bewakingsagent aan te vallen met een spray die de zenuwen verlamt.’ Dat meldde het Albanese ministerie van Defensie op zaterdag. Bij het incident raakten twee Albanese soldaten gewond.

In de fabriek van Gramsch worden oude wapens ontmanteld of hersteld. Onder sovjetbewind produceerde de fabriek AK-74 aanvalswapens, beter bekend onder de naam Kalasjnikov. De fabriek ligt op zo’n 80 kilometer van de hoofdstad Tirana. De drie verdachten, een Rus van 24, een Oekraïner van 25 en een Russische van 33, kwamen Albanië binnen met een toeristenvisum. Ze werden snel na het incident opgepakt en worden beschuldigd van spionage. Hun knaloranje Chevrolet met Oekraïense nummerplaat werd in beslag genomen.

‘Wat een trots dat onze militairen deze mensen konden stoppen’, tweette premier Edi Rama na het incident. ‘Laten we nu afwachten tot meer duidelijk wordt.’

Volgens de Albanese defensieminister gaat het niet om ‘een gewoon, burgerlijk incident’. ‘Vanwege de bredere regionale en geopolitieke context’, meent hij. Albanië is sinds 2009 lid van de Navo en heeft de Russische inval in Oekraïne sterk veroordeeld. Het land volgt de EU en de VS in de sancties die aan Rusland opgelegd worden. Het was verder een van de eerste landen die het Navo-lidmaatschap van Finland en Zweden goedkeurden.

Volgens Euronews liggen er plannen klaar om de hele Albanese vloot aan oude, communistische gevechtsvliegtuigen te vervangen door moderne, westerse toestellen. Tegelijk zou de luchthaven van Kucova een opknapbeurt krijgen, waarna die zou dienen als centrum voor Navo-luchtoperaties in de westelijke Balkan. Aan die luchthaven werden vorige zomer nog twee Russen opgepakt omdat ze er met een drone rondvlogen.

Polican

Het incident van afgelopen zaterdag in Gramsch viel samen met een gelijkaardig incident in de militaire fabriek van Polican. Daar werden vier burgers met de Tsjechische nationaliteit aangehouden. Ze namen er foto’s van de wapenfabriek. Daar werden vroeger ook Kalasjnikovs vervaardigd, maar nu wordt er munitie gemaakt.

Lokale media schrijven dat ook dat viertal naar Albanië reisde met een toeristisch visum. Volgens de Albanezen staan de incidenten in Polican en Gramsch los van elkaar.