China ontslaat ambtenaren voor ‘lelijke’ tekeningen in schoolboeken

China heeft 27 ambtenaren op de vingers getikt en zelfs ontslagen na verontwaardiging over illustraties in wiskundeboeken voor basisschoolkinderen, meldt het persagentschap Bloomberg. Het ministerie van Onderwijs zegt dat sommige afgebeelde kinderen ‘lelijk’ zijn en de illustraties ‘geen positief beeld’ van de kinderen vertonen.

Eind mei meldde The Guardian al dat er ophef rond de illustraties was. China laat nu weten dat de tekeningen niet voldoen aan de ‘fundamentele vereisten voor moreel onderwijs.’ Ook wordt gemeld dat de ‘algemene stijl van de illustraties niet overeenkomt met de esthetische smaak van het publiek.’

De illustraties gingen in mei viraal op sociale media. Boze reacties van Chinezen meldden dat de afbeeldingen racistisch waren vanwege de kleine ogen van de kinderen. Dat sommige kinderen kleding met sterren en strepen droegen, werd beschouwd als pro-Amerikaans.

De uitgeverij verontschuldigde zich en maakte bekend de boeken te zullen aanpassen voor het nieuwe schooljaar. Volgens de Chinese staatskrant Global Times mag het bedrijf dat de tekeningen maakte geen illustraties meer maken voor schoolboeken.

De krant schrijft dat het ministerie onderzoek doet naar de illustraties in alle leerboeken. Er wordt gecontroleerd of ze ‘de juiste waarden weergeven, met de Chinese cultuur overeenkomen en in lijn zijn met de esthetische smaak van het publiek.’ In China zijn de regels voor lesmateriaal de afgelopen jaren aangescherpt om patriottisme onder kinderen te stimuleren. Zo mogen scholen bijvoorbeeld geen lesboeken van buitenlandse uitgevers gebruiken.