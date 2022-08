Man zwaargewond bij schietpartij in Lokeren, schutter nog in woning

Bij een schietpartij in Lokeren is een man zwaargewond geraakt. De schutter heeft zich verschanst in de woning waar de feiten zich afspeelden, een speciaal interventieteam van de politie is ter plaatse.

De feiten speelden zich maandagochtend af in de Canondreef in Eksaarde, een deelgemeente van Lokeren: een man werd in zijn eigen woning – waar hij woont met zijn vrouw en twee kinderen – neergeschoten door een andere man, vermoedelijk omwille van een ruzie in de relationele sfeer. De man raakte zwaargewond, en werd na reanimatie overgebracht naar het UZ Gent.

De schutter heeft zich verschanst in de woning. De politie is massaal aanwezig en heeft de omgeving afgesloten, ook een speciaal interventieteam is ter plaatse om indien nodig in te grijpen. Het parket Oost-Vlaanderen is op de hoogte gebracht, maar het kan nog geen details geven over de feiten.

