Ook deze week mogen we ons opmaken voor best warm weer, met woensdag en donderdag temperaturen tot een graad of dertig. Zit er een hittegolf in? En wat met de aanhoudende droogte?

Het is al warm geweest deze zomer, en nog is het niet voorbij. Ook deze week gaat het kwik flink de hoogte in. Of wat dacht u van een goeie 26 graden op maandag, 27 graden op dinsdag en temperaturen in de richting van de 30 graden op woensdag en donderdag? Ook vrijdag blijft het warm, met 25 à 27 graden. ‘Al is vrijdag nog een beetje onzeker’, zegt KMI-weerman David Dehenauw.

Twee dagen boven de 25 graden, een drietal dagen tegen de 30 aan: komt er nog een late hittegolf? ‘Dat denk ik niet’, zegt Dehenauw. ‘We halen allicht net niet de kaap die nodig is om van een hittegolf te spreken. Dagrecords zullen er ook niet sneuvelen: in 2016 was het op 24 augustus zelfs 31,9 graden. Dat gaan we met zekerheid niet halen.’ Toch blijft het volgens de laatste weermodellen nog een hele tijd warm. ‘Tot en met het eerste weekend van september zien we toch temperaturen tussen de 20 en 25 graden.’

En wat met de neerslag? De droogtecommissie waarschuwde vorige week al dat, als het ook begin september nog droog is, er mogelijk extra maatregelen moeten komen, zoals een sproeiverbod in de tuin.

Het weerbericht biedt voorlopig weinig hoop op beterschap: ‘Veel neerslag moeten we de komende tijd niet verwachten’, zegt Dehenauw. ‘Vrijdag of zaterdag zit er wel een onweer in en dat is dan meestal plaatselijk. Hoeveel regen er zal vallen, is bij onweer moeilijk zo vroeg op voorhand te voorspellen. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat het om grote hoeveelheden gaat. Ook de week van 1 september ziet er niet echt nat uit. Er zal een noordoostenwind staan, met droog weer.’