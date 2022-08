Zaak waarbij kinderlijkjes werden gevonden in koffers leidt onderzoekers naar Zuid-Korea

Zuid-Koreaanse rechercheurs springen hun Nieuw-Zeelandse collega’s te hulp in een zaak waarbij twee kinderlijken werden gevonden in geveilde reiskoffers. De moeder is mogelijk geïdentificeerd.

‘We hebben een potentiële moeder geïdentificeerd van de twee kinderen’, communiceerde de Zuid-Koreaanse politie op maandag. Met die woorden wordt het Aziatische land meegezogen in een zaak die Nieuw-Zeeland al meer dan een week in de ban houdt.

Een nietsvermoedende familie vond twee kinderlijkjes in reiskoffers die ze hadden gekocht via een online veiling. Het zou gaan om kinderen tussen de 5 en 10 jaar oud. De kinderen zouden al jaren geleden zijn omgekomen, wat het onderzoek extra moeilijk maakt. Onderzoekers schatten dat de lijken al drie à vier jaar in de koffers zaten verscholen.

De Zuid-Koreaanse politie is karig met informatie over de potentiële moeder. Wel zeker is dat het gaat om een vrouw van Zuid-Koreaanse origine, die lange tijd in Nieuw-Zeeland heeft gewoond. Sinds 2018 woont ze in Zuid-Korea. Niets wijst erop dat ze sindsdien naar het buitenland heeft gereisd.

Familie niet verdacht

De familie die de koffers kocht wordt niet verdacht in het onderzoek. Ze kochten de koffers als deel van de inboedel van een garagebox. In Nieuw-Zeeland is het niet ongewoon dat de volledige inhoud van een garagebox wordt geveild. Vaak gaat het om opslagplaatsen waarvan de huur al een tijd niet meer werd betaald. De familie krijgt psychologische bijstand om de tragische ontdekking te verwerken.

Of er door de identificatie van de potentiële moeder nu een doorbraak is, is nog onduidelijk. De Koreanen beloven alvast om de Nieuw-Zeelanders trouw bij te staan. De Nieuw-Zeelandse inspecteurs, die de leiding hebben over het onderzoek, beloofden om de zaak tot op het bot uit te spitten. ‘We zijn nog volop op zoek naar elementen die ons vooruit kunnen helpen. Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Maar ik voel mee met de familie van de slachtoffers’, zei inspecteur Tofilau Faamanuia Vaaelua afgelopen donderdag op een persconferentie.