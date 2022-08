Dit waren voor ons de twaalf beste optredens van Pukkelpop

Pukkelpop heeft zijn weide intussen gesloten, de festivalgangers genieten nog even na. Dit vonden wij de twaalf beste optredens in Kiewit.

Oscar and the Wolf · zondag, Main Stage

Met een flitsende lichtshow, neon verlichte trappenconstructie en een bijzonder strakke en veelzijdige band achter Max Colombie was dit een show van internationaal topniveau, en vijf sterren waard volgens onze recensent. Lees de volledige recensie >

Arctic Monkeys · zondag, Main Stage

De Britse rockgroep het festival af met een uitroepteken. Pareltjes van liedjesteksten en herkenbare riffs die de weide in vuur en vlam zette, een greatest hits-setlist deed de rest. Lees de volledige recensie >

Eefje De Visser · zondag, Marquee

Een uitgekiende show met zorgvuldig gekozen licht en kleur, een choreografie van handgebaren, en vier danseressen gaven Eefje De Vissers vaak cryptische teksten indrukwekkend visueel vorm: het publiek bleef verbouwereerd maar voldaan achter.

100 Gecs. Foto: Koen Bauters

100 Gecs · zaterdag, Castello

100 Gecs kleden zich als tovenaars, gooien metal en trap in de blender en voegen er massa’s ­autotune aan toe. Die mix is veel slimmer dan je denkt, de songs zitten vol hooks en zijn soms ­bevreemdend mooi.

Marc Rebillet · zaterdag, Marquee

Met een microfoon, drumpads, synthesizer, loopstation en wat shakers kreeg Marc Rebillet de tent aan het raven. Aan recyclage doet hij niet, zelfs zijn songs hield hij voor het eind.

Little Simz · zaterdag, Dance Hall

De lichtshow van Little Simz was piekfijn, haar hypeman kende zijn plaats: de rapper stal zelf de show met haar onnavolgbare ritmiek, de ingehouden woede in ‘Venom’, de tederheid in ‘Selfish’. Lees de volledige recensie >

Dave. Foto: Koen Bauters

Dave · zaterdag, Marquee

De Londenaar kan voetbalanthems én ingetogen pianoballads aan, en streed met Little Simz om de prijs van de warmste rapperformance. Geen clichés, geen grootspraak, alleen bezieling.

Tamino · vrijdag, Marquee

Een smaakvolle lichtshow, spannende herwerkingen van Tamino’s bekende nummers en al een paar rockers van zijn nieuwe plaat, plus die stem die naar de sterren reikt: het applaus duurde minuten lang.

Go_A · zaterdag, Marquee

De eigenzinnige mix van Oekraïense folkmuziek, zware kickdrum en trashy gitaren van Go_A bracht de Marquee in extase – en de band van het Songfestival had zowaar een blokfluitsolo in petto.

Gayle Foto: Koen Bauters.

Gayle · zaterdag, Marquee

Een 18-jarige die sterke songs heeft als ‘ABCDEFU’ en ‘Indie ­edgy cool kids’, een goede stem en tonnen présence: ontdekkingen als Gayle maken Tiktok de moeite waard. Lees hier de volledige recensie >

Cavetown · zondag, Club

Je vermoedt in het frêle lijf van Robin Skinner geen podiumbeest, maar de Brit is het wel, en post ondanks zijn 24 jaar al tien jaar goeie songs online. En hij was oprecht bezorgd om zijn fans.

The Haunted Youth · vrijdag, Club

Denk de drums van The Cure, de ijle zang en psychedelische productie van Tame Impala of MGMT: geen wonder dat nummers als ‘Shadows’ een breed ­publiek aanspreken. Joachim ­Liebens was vooraf als ‘antiheld’ aangekondigd, maar hij is vooral een geboren performer. Lees de volledige recensie >