VRT zoekt Songfestivalkandidaat opnieuw via preselecties

De preselecties voor het Eurovisiesongfestival komen terug. Voor het eerst sinds 2016 houdt de VRT opnieuw voorrondes op televisie. Peter Van de Veire zal die presenteren, zo kondigde hij zelf aan tijdens de finale van Zomerhit.

‘De VRT heeft de fantastische taak om in 2023 iemand of iemanden (sic) te sturen naar het Songfestival’, sprak Van de Veire zaterdag tijdens de uitreiking van Zomerhit op Eén. ‘Critici zeggen: dat is ouwen bak, maar dat is niet waar. Het is iets voor de jeugd, de toekomst.’ Waarna de presentator mocht verkondigen dat de VRT de draad weer oppikt waar die zes jaar geleden bleef liggen. In 2016 won de toen 19-­jarige Laura ­Tesoro de voorrondes. De zangeres trok naar Stockholm met het nummer ‘What’s the pressure’, waar ze tiende mee werd.

Andere formule

Het programma Eurosong was lang de tweejaarlijkse formule – in het andere jaar koos de RTBF de Franstalige inzending – om een Vlaamse kandidaat voor het Songfestival te selecteren. Maar in 2010 koos de VRT met Tom Dice een eerste keer zelf een artiest en een nummer (‘Me and my guitar’ werd knap zesde). In 2014 werden nummer en artiest ­afzonderlijk gekozen, en in 2016 waren er maar drie ­Eurosong-afleveringen met in totaal vijf kandidaten.

De voorbije jaren werden de artiesten zonder show gekozen. De VRT koos Sennek in 2018 en Hooverphonic voor de editie van 2021. In mei van dit jaar haalde RTBF-afgevaardigde Jérémie Makiese een 19de plaats. In april al circuleerden geruchten dat de VRT opnieuw aan een tv-wedstrijd dacht om een kandidaat aan te duiden. Dat strookte met de bekendmaking dat de openbare omroep meer zou inzetten op entertainment.

Nu komt het oude concept dus terug, al valt af te wachten welke versie daarvan. In elk geval kunnen artiesten zich kandidaat stellen met een liedje, en spreekt de omroep over meerdere shows op Eén. Wanneer die op de buis komen, wordt pas later aangekondigd. Vast staat dat Van de Veire ze opnieuw zal presenteren.

De winnaar zal in mei 2023 naar Groot-Brittannië mogen reizen. Omdat Oekraïne, dat het Songfestival in 2022 won, niet in staat zal zijn om het festival met wereldwijde weerklank te organiseren, nemen de Britten dat op zich. De Songfestivalorganisatie wil geen enkel veiligheidsrisico nemen, en laat daarom de eer aan de BBC.