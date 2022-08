Drijvend paleis meert aan in Antwerpen

Doorgaans dobberen ze alleen in de dure en mondaine aanlegplaatsen van Ibiza en Saint-Tropez, maar het afgelopen weekend lag er ook eentje in Antwerpen: een superjacht. Eigenaar van het drijvende paleis met ingebouwd ­padelterrein is de 85-jarige Britse miljardair Joe Lewis, die ook eigenaar is van de Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur.