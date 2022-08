Lokale bui niet uitgesloten

De dag start droog met soms brede opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking opnieuw toe en kan er al een lokale bui vallen. Een storing bereikt ons ‘s avonds en ‘s nachts. De maxima schommelen tussen 22 of 23 graden in de Ardennen en aan zee en tussen 26 en 27 graden elders. De wind wordt zwak tot matig uit het zuiden, zegt het KMI maandagochtend.

Maandagnacht bereikt een erg verzwakte storing het westen van het land met daar veel wolken en soms wat lichte regen. Elders is het droog met opklaringen, in het oosten zijn die vaak breed. De minima liggen tussen 10 graden in de valleien van de Ardennen en bedragen 17 of 18 graden in Vlaanderen. De wind wordt zwak veranderlijk, later zuidelijk.

Dinsdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met plaatselijk kans op enkele lichte buitjes of wat gedruppel. De maxima schommelen tussen 23 of 24 graden in de Ardennen en aan de kust en tot 28 graden in het westen van het land. De wind is zwak tot soms matig uit zuidwestelijke richtingen. Aan zee waait de wind uit het westen.

Woensdag is het vrij zonnig met soms wolkenvelden, waaruit over het noorden lokaal een druppel kan vallen. De maxima schommelen op de meeste plaatsen tussen 27 en 30 graden. De wind is zwak uit zuidoostelijke richtingen.