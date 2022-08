KV Mechelen wint spektakelmatch tegen Westerlo: van 2-4 naar 5-4

KV Mechelen en Westerlo hebben de vijfde speeldag afgesloten met een pot voetbal die het jaaroverzicht zal halen. Geweldige sfeer, entertainend voetbal en natuurlijk een regen aan doelpunten: 5-4! Milan Robberechts, een 18-jarige debutant uit de Mechelse jeugd, kroonde zich uiteindelijk tot de matchwinnaar.

De laatste wedstrijd van de speeldag – telkens op zondagavond om 21 uur – is voor de meesten geen cadeau. Dat zetten de supporters van Malinwa nog eens – letterlijk en figuurlijk - in de verf op een groot spandoek dat ze in de eerste helft bovenhaalden achter het doel van Bolat: ‘F*** €l€v€n’.

Nochtans hoeft het niet altijd slecht te zijn. Hun collega-fans van Westerlo waren massaal afgezakt vanuit de Kempen en zorgden mee voor een even gezellige als intense sfeer in het AFAS Stadion. Gelukkig hadden ook de spelers aan beide kanten geen zin in een snel vergeten zondagavondpotje, om het even met een understatement uit te drukken.

Driemaal is scheepsrecht

We moesten er weliswaar 26 minuten op wachten, maar wanneer Westerlo dan toch een eerste keer gevaarlijk opdook, deed het dat met drie kansen voor de prijs van één én de openingsgoal. Dierckx zag zijn schot afwijken, De Cuyper kopte op de doelman en Nene kon uiteindelijk de rebound binnenduwen: 0-1. We waren vertrokken.

Nochtans had KVM de wedstrijd het best aangevat. Mechelen was net iets gretiger op de bal en kreeg de eerste paar kansjes. Vanlerberghe, Schoofs en Walsh mochten eens aanleggen, maar zij slaagden er niet in om Bolat te verontrusten. Het was dan ook een serieuze domper om op achterstand te komen. Daarbovenop moest Lavalée nog geblesseerd naar de kant.

KV verdiende beter en dat vond duidelijk ook Geoffry Hairemans. Net voor en net na de pauze draaide hij de situatie om met twee goals. Tweemaal kon hij Bolat in één tijd kloppen na goed voorbereidend werk van zijn ploegmaats. Bij de 1-1 zat Da Cruz aan het einde van een snelle counter en net wanneer hij zich in zijn dribbel leek te verslikken, kreeg hij de bal nog voor de voeten van Hairemans. Koud kunstje voor Hairemans om hem in de verste hoek de plaatsen.

De 2-1 begon op rechts en eindigde op links via vier stationnetjes: Walsh, Malede en Schoofs brachten het leer tot bij Hairemans. Opnieuw rustig plaatsen was niet aan de orde, in de plaats daarvan knalde hij Bolat bijna mee tegen de netten met een raket vanjewelste. Na zijn eerste assist in de vorige thuismatch tegen Union vielen nu tegen Westerlo ook de eerste goals.

Hairemans was eventjes goed op weg om zich tot matchwinnaar te kronen, maar dat was buiten Tuur Dierckx gerekend. Die was al meermaals gevaarlijk opgedoken op zijn rechterflank en sloeg pal op het uur toe met net als Hairemans twee doelpunten. De gelijkmaker mocht hij vanop de stip binnenleggen na een penaltyfout van Peyre en amper twee minuten later haalde hij zijn penseel boven voor de mooiste goal op deze doelpuntrijke avond. Dierckx kreeg de bal, kapte naar binnen en schilderde de 2-3 perfect in de verste hoek. De assist kwam trouwens op naam van invaller Foster en die had zelf ook wel nog zin in doelpuntje: 2-4.

Droomdebuut

Máár in Mechelen ben je nooit klaar. Zelfs niet met een dubbele voorsprong, weten nu ook die van Westerlo. Schoofs zette de comeback alvast in met een afgeweken schot: 3-4. Zou het? Jawel, hoor. De amper 18-jarige Milan Robberechts zorgde voor een debuut om nooit meer te vergeten. Het dak ging er na zijn welgemikte kopbal voor de gelijkmaker al af en Mechelen ontplofte pas helemaal toen hij in de 85ste minuut zorgde voor de winning goal: 5-4. Vijf tegen vier!

Zeg nu nog eens dat die zondagavondmatchen nergens goed voor zijn.