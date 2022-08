Pukkelpop | Joost: stuiterende chaos, zoals op het internet

‘Wie is Joost?’, hoorden we een van de ouderen in het Pukkelpoppubliek vragen, omstreeks 17 uur aan de Main Stage. Kwam dat even goed uit, want de Nederlander kwam net het podium op gerend om het antwoord te geven. ‘Wie ben jíj? Ik ben een god!’

Voor de eerste twintig rijen van de Main Stage was dat zeker waar. Joost Klein is een exponent van een nieuwe artiestengeneratie: hij brak door als YouTuber, en specialiseert nu vooral in… entertainen. De wapens die hij daarvoor in de strijd werpt zijn housebeats, happy hardcore, bliepjes – op een bepaald moment waanden we ons in Mario Kart – en lollige teksten: ‘Ik voel me je geaardheid, ik hou mezelf verborgen’, rapte hij ergens.

De Fries maakte meermaals duidelijk dat hij zich thuis voelde op Pukkelpop, ook al had het festival hem pas een week geleden gevraagd om in te vallen voor een artiest die afzegde. Dat bewees hij onder meer met de tattoo van onze landsgrenzen op zijn bovenbeen, een cover van ‘Ik wil je’ van De Kreuners, en het feit dat hij uitzwaaide met ‘Saluuukes’. ‘Jullie leren me steeds beter kennen’, zei Klein. ‘Soms voelt dat een beetje eng, maar soms ook een beetje goed.’

• Liveblog | Dit is dag 4 van Pukkelpop

Het publiek smulde van zulke ontboezemingen, maar draaide ook vliegensvlug de knop om toen Klein de fik erin wou. ‘Die woede moet eruit!’, zweepte hij een moshpit op. Enkele minuten later bracht hij een song over zijn overleden ouders, of likte hij van zijn eigen navelzweet. Het is de stuiterende ADHD-chaos die we kennen van het internet, en óf dat aanwezig was: halverwege toverde Joost bbno$ (spreek uit ‘Baby no money’) tevoorschijn uit de Dance Hall, waar die een uur eerder een met memes overladen show had gegeven. Voor ‘Go Acid’ mocht ook YouTuber Acid komen meedoen: hij maakte van enthousiasme een doodssprong van het podium in het publiek. ‘Pukkelpop is van ons!’, schreeuwde Acid triomfantelijk toen hij alsnog ongeschonden uit de massa kwam. Tegen het eind waren er geen twintig, maar veertig rijen mee.

Joost, gezien op Pukkelpop op 21/08