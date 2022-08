Tweede ritzege op rij voor Sam Bennett in Vuelta

Sam Bennett heeft na de tweede, ook de derde rit in de Ronde van Spanje gewonnen. In Breda veroordeelde de Ierse sprinter Mads Pedersen opnieuw tot de tweede plaats. Tim Merlier schoot in de slotmeters uit zijn klikpedaal en eindigde zesde.

Een kopgroep van zeven koos al vroeg het hazenpad met daarbij ook twee landgenoten, Jan Bakelants en Thomas De Gendt. De aanwezigheid van De Gendt zorgde toch voor enige stress in het peloton waardoor de zeven nooit meer dan drie minuten voorsprong kregen. In het peloton regelde in eerste instantie Alpecin-Deceuninck het tempo, met mondjesmaat gesteund door BORA-hansgrohe en Trek-Segafredo. Dat zijn niet toevallig de teams van de top drie van gisteren. Jumbo-Visma keek over de schouder aandachtig mee.

De vluchters haalden nog wel de ‘bergprijs’ in Hoogerheide, maar op vijftien kilometer van de finish waren zij eraan voor de moeite en kon iedereen zich opmaken voor de onvermijdelijke massaspurt. Alpecin-Deceuninck nam al héél vroeg het heft in handen maar ook Jumbo-Visma wilde kopman Primoz Roglic veilig voorin houden, een taak die zowaar door ‘rode trui’ Mike Teunissen ter harte werd genomen. Het klassieke verhaal van de treintjes die tegen elkaar opboksten was intussen definitief begonnen.

Wat deden de favorieten?

Uit de problemen blijven. Maar dat lukte niet iedereen. De Canadees Michael Woods, kandidaat-ritwinnaar van Team Israël-Premier Tech, ging tegen het Nederlandse asfalt en verliet noodgedwongen de wedstrijd uit vrees voor een hersenschudding. Ook Richard Carapaz werd in de finale het slachtoffer van een slippertje, maar zonder al te veel erg.

Wat deden de Belgen?

In eerste instantie aanvallen. Thomas De Gendt (35) en Jan Bakelants (36) kozen al vroeg voor de vlucht vooruit. Beiden weten wat het is om te winnen in een grote ronde. De Gendt behoort tot het selecte clubje van renners die in de drie grote rondes een etappe wisten te winnen. Bakelants hield aan één ritzege in de Tour ook nog twee dagen in het geel over. Helaas voor het ervaren duo liet het peloton niet begaan.

In het peloton werd het tempo bepaald door Alpecin-Deceuninck met alweer ‘invaller’ Floris De Tier en Jimmy Janssens in een actieve rol. En dat in dienst van Tim Merlier. Hoe het hem in de spurt verging, las u hierboven reeds.

Verder nog iets dat u moet weten?

De onfortuinlijke Steff Cras bracht een bezoek aan zijn Lotto-ploegmaats in Breda. Cras viel gisteren uit na een ongelukkige val. Ook opvallend: de renners moesten tijdens de neutralisatie nog even van de fiets af voor een passage te voet doorheen de Grote Kerk van Breda. Mike Teunissen en Julius van den Berg staken samen een kaars aan ter nagedachtenis van de slachtoffers van corona.

In Hoogerheide mocht gespurt worden om de bergpunten. Thomas De Gendt pakte twee punten, maar de leider in het bergklassement, Julius van den Berg, pakte het resterende puntje en blijft dus in het blauw.