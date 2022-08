Topfavoriet Lorena Wiebes sprint naar Europese titel

Lorena Wiebes heeft haar favorietenrol waargemaakt. Op het EK in München was ze de snelste van een uitgedund peloton. Ze haalde het nipt voor de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo.

Ze won dit jaar al zestien keer en daar kwam in München op het EK nummer zeventien bij. De Nederlandse Lorena Wiebes sprintte machtig naar de Europese titel op de weg. De laatste kilometer kregen we een prachtig duel te zien tussen de Italiaanse en de Nederlandse sprinttrein. Het werd een strijd tot op de streep, maar Wiebes sprintte dan toch net iets sneller dan de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo. Haar ploeggenote Barbieri werd derde, Lisa Brennauer werd in haar allerlaatste wedstrijd ooit knap vierde.

Eerste Belgische was Sanne Cant op een 24ste plaats. Lotte Kopecky focuste zich op de Europese kampioenschappen volledig op de piste – waar ze twee gouden medailles won – en nam niet deel.

Net zoals bij de mannen gaat de Europese titel op de weg naar Nederland. Bij de mannen klopte spurtbom Fabio Jakobsen de Fransman Arnaud Démare, Tim Merlier werd derde en nam zo het brons mee naar huis.

Uitslag EK wegrit vrouwen

1. Lorena Wiebes

2. Elisa Balsamo

3. Rachele Barbieri

4. Lisa Brennauer

5. Daria Pikuluk

6. Maria Martins

7. Emma Norsgaard

8. Emilia Fahlin

9. Gladys Verhulst

10. Christina Schweinberger