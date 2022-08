In Finland blijft premier Sanna Marin over de tongen gaan. Niet om een politieke uitspraak, maar omdat opnieuw een video is opgedoken waarin ze aan het dansen is op een feestje.

De beelden – genomen met een smartphone – tonen de 36-jarige eerste minister die aan het dansen is met de Finse zanger Olavi Uusivirta, in een club in Helsinki. Op een bepaald moment buigt de zangen naar voor en lijkt iets in de premier haar oor te fluisteren. Anderen zien er eerder een zwoele kus in.

De premier zegt nu zich niet herinneren dat ze werd gekust in de nek. ‘Ja, ik ben getrouwd en dit zijn privézaken. Meer ga ik er niet over zeggen’, aldus Marin.

Ook Uusivirta heeft al zijn zeg over de video gedaan. ‘We zijn vrienden. Er is niks ongepast gebeurd’, aldus de zanger op Instagram.

Donderdag was er al ophef over beelden die een feestende Marin tonen, zelfs in die mate dat ze een drugstest onderging en vrijdag een persconferentie gaf. ‘Ik heb niets illegaals gedaan’, zei ze daar.

In Finland is er, vooral op sociale media dan, heel wat discussie over de beelden van de dansende Sanna Marin.