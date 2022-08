‘We gaan ons niet beperken tot de annexatie van de Krim’, voorspelde Aleksandr Doegin al in 2014. Of de ultranationalist, die zijn dochter zaterdagavond verloor in een aanslag, ook fungeert als huisideoloog van Poetin is omstreden.

Een man vol ‘standaardfascistische opvattingen: democratie was slecht, Russen moesten worden geregeerd door een “Man van het Lot”, Amerika was kwaadaardig en Rusland was onschuldig’. Zo omschreef de Amerikaanse ...