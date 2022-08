Minister Verlinden: ‘Meer drugsgeweld in Antwerpen omdat bendes in paniek zijn’

Het toenemend aantal gewelddadige incidenten, vooral in Antwerpen, is vermoedelijk het gevolg van paniek in het milieu van de drugsmaffia. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zondag gezegd bij VTM Nieuws.

Dat er paniek is bij de drugsbendes, heeft volgens de minister te maken met het kraken van geëncrypteerde berichten van de dienst Sky ECC, die erg populair was bij criminelen. ‘We hebben echt aan de top van die criminele organisaties kunnen raken. Er zijn de afgelopen maanden meer dan duizend mensen gearresteerd’, aldus Verlinden. ‘We vermoeden dat er ladingen verdwijnen, dat de verhoudingen in die organisaties veranderd zijn en dat dus mensen in paniek zijn, en dat dat heeft geleid tot een toename van het aantal incidenten.’

‘Niet schieten op elkaar’

De minister benadrukt dat er een ‘ketenaanpak’ nodig is om het probleem, dat niet louter tot Antwerpen is beperkt, te kunnen aanpakken. ‘Dit is per definitie iets dat we samen moeten doen’, zo klonk het, door samenwerking tussen federale en lokale politie, en door internationale samenwerking. Elkaar met de vinger wijzen – Antwerps burgemeester Bart De Wever vindt bijvoorbeeld dat het federale niveau te weinig doet – heeft volgens Verlinden geen zin. ‘Het laatste wat we nu moeten doen, is schieten op elkaar. Daar profiteert alleen de georganiseerde misdaad van.’

Verlinden benadrukte dat er op federaal niveau al inspanningen worden geleverd. Zo moeten er tegen het einde van de legislatuur 1.000 extra mensen zijn bij de federale politie, van wie 400 bij de federale gerechtelijke politie. ‘Er komen ook meer middelen: 310 miljoen euro extra deze legislatuur voor de hele politieorganisatie.’ Daarnaast komen er bijvoorbeeld ook douaniers bij, waardoor meer containers gecontroleerd zullen kunnen worden op drugs.