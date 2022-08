HBO Max schrapt 200 afleveringen van Sesame Street

Online winden Amerikaanse HBO Max-kijkers zich op omdat de streamingdienst nog maar 456 van de 650 afleveringen van het kinderprogramma uitzendt.

‘The content purge’ (de content zuivering, red.) zo wordt de onderneming omschreven waarmee de Amerikaanse streamingdienst zijn fusie met Discovery+ aan het voorbereiden is. HBO schrapte de voorbije dagen ongeveer van 200 afleveringen van de Amerikaanse versie van Sesamstraat. Het zou, volgens Variety, gaan om een selectie afleveringen uit seizoenen 1,5 en 7 en de volledige seizoenen tussen 39 en 52. De streamingdienst verzekert dat het de kinderreeks zal blijven uitzenden en dat er dit najaar een 53ste seizoen aankomt.

Vorige week had HBO in de Amerikaanse pers aangekondigd dat het 36 titels uit zijn catalogus zou schrappen door de nakende fusie met Discovery+. ‘We werken aan één platform waarin de beide catalogussen ondergebracht worden. Daardoor zullen we wijzigingen aanbrengen in de programma’s die beschikbaar zijn op HBO Max en Discovery+. We zullen ook sommige programma’s wissen.’

Met die afslanking zegt moederbedrijf Warner Bros van beide diensten te willen besparen. Het idee is om vooral minder goed bekeken programma’s van de platformen te verwijderen en zo minder uitzendrechten te betalen. In die operatie verdwenen al steengoede HBO-series van HBO Max. Zo zouden onder meer Camping (van Lena Dunham) en Vinyl - de kijk van Martin Scorsese en Mick Jagger op de rock ’n roll-scene van de jaren zeventig – al van HBO Max verdwenen zijn. Verwacht wordt dat onder meer ook de redelijk recente HBO-reeks Generation van het platform zal verdwijnen.

Online werd er hevig gereageerd op het verwijderen van Sesame Street-afleveringen. The Washington Post citeerde boze ouders die op Twitter hun ongenoegen lieten blijken. ‘Deze serie is ontwikkeld om kinderen uit gezinnen met lage inkomens heel jong toegang tot een soort van onderwijs te geven, dat ze zonder het programma niet zouden hebben’, tweette een ouder.

HBO Max is voorlopig nog niet in Vlaanderen beschikbaar. Een selectie uit het aanbod is wel via Streamz te bekijken.