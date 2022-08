In China worden nu ook vissen, krabben en andere zeevruchten onderworpen aan coronatests. Sinds 22 juli wordt iedere vis die de haven van Xiamen binnenkomt uitvoerig getest op covid. In het land geldt momenteel een ‘zero infecties’-beleid: men vreest dat via de haven en de vissers het virus terug voet aan de grond zou kunnen krijgen.