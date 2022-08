Netflix voegt twee afleveringen aan The Sandman toe

Onaangekondigd heeft Netflix twee korte afleveringen aan de populaire fantasy-reeks The Sandman toegevoegd. Eentje is een animatie-aflevering, gemaakt door de Nederlander Hisko Hulsing.

‘A dream of a thousand cats’ en ‘Calliope’, dat zijn de titels van de twee mini-afleveringen die Netlfix onaangekondigd aan de fantasy-reeks The Sandman toegevoegd heeft. Die reeks is gebaseerd op een 75-delige comicreeks van de Engelse schrijver Neil Gaiman. Centraal staat Dream – de koning van de dromen, ook bekend als Morpheus of Sandman – die mensen laat dromen en toegang heeft tot die dromen.

In een interview met Entertainement Weekly vertelt Gaiman, bedenker van de comics, dat het van meet af aan de bedoeling was om elf afleveringen te maken. ‘Toen we het idee om van de comics een serie te maken gingen pitchen bij de streamingplatformen, wilden we er elf maken. De elfde zou een special zijn waar niemand iets van zou weten. We zijn die afleveringen dus gelijktijdig met de rest van de reeks beginnen uitwerken.’

Opvallend is dat de eerste ‘geheime’ aflevering ‘A dream of a thousand cats’ een 15-minutendurende animatie-aflevering is, geregisseerd door de Nederlander Hisko Hulsing. Hulsing is bekend van animatieseries zoals Undone (Amazon Prime). Hij verzorgde de animatiesequenties van de documentaire Montage of Heck, over popster Kurt Cobain, en hij maakte ooit een strip over Gustav en Alma Mahler voor NRC, de Nederlandse zusterkrant van De Standaard. Voor het stemmenwerk wist Netflix bekende namen aan te trekken, onder wie Michael Sheen, Sandra Oh, David Tennant en James McAvoy. Schrijver Neil Gaiman zelf doet de stem van een kraai. Tom Sturridge speelt The Sandman in beide afleveringen.

In NRC noemt Hulsing ‘A dream of thousand cats’ de mooiste film die hij ooit gemaakt heeft. ‘Normaal is er altijd druk vanwege budget en deadlines, dus doe je concessies. Maar voor The Sandman kreeg ik een heel ruim budget. Ik hoefde ook niet veel te vergaderen over extra uitgaven, zoals een achtergrond voor een tweede of derde keer aanpassen’, aldus Hulsing. ‘Ik streef altijd naar perfectie, maar hier kon ik het voor het eerst echt waarmaken.’

De tweede bonus aflevering, ‘Calliope’, is live action, met echte acteurs. Het is een behoorlijke trouwe verfilming van de gelijknamige comic-aflevering die in 1990 gepubliceerd werd. Het verhaal geeft belangrijke achtergrond over de relaties en persoonlijke mislukkingen van Dream. Fans zien het als een springplank naar een tweede seizoen. Daarover wordt online al druk gediscussieerd. Het eerste seizoen was een van de succesvolste Netflixreleases van deze zomer. Volgens de Amerikaanse media zou de reeks tijdens de eerste tien dagen na de release wereldwijd 198 miljoen uren bekeken zijn. Voorlopig heeft Netflix nog niet officieel bevestigd dat er een tweede seizoen komt.