Set van Charlotte De Witte op Pukkelpop gaat de mist in door technische problemen

Zij had er zin in, het publiek had er zin in. De techniek iets minder. Tot vier keer toe viel de muziek tijdens de set van techno-dj Charlotte de Witte wanneer ze Pukkelpop op zaterdagnacht mocht afsluiten op de MainStage.

Het begon nochtans veelbelovend zaterdagnacht. De trommelvliezen mochten nog eens dreunen met dank aan de ravende technobeats die Charlotte de Witte de meute instuurde. Ideaal om de avondkou uit de botten te jagen. Helaas was het na een kwartier uit met de pret, wanneer de muziek plotsklaps wegvalt.

Vlak voor de lichten uitgingen, was te zien hoe De Witte zich enerveerde aan het euvel. Na vijf minuten was het wel opgelost en keerde ze terug. De Lieve Heer en het publiek dankend, ging ze door.

Toch zou het nog een aantal keer mislopen. Bij de vierde maal gooide ze helemaal geïrriteerd haar koptelefoon uit. Te begrijpen, want dit is zonde voor de nog altijd beste techno-dj ter wereld uit Gent. Om de verloren tijd goed te maken, voegde ze er tien minuten bij.

De schermen aan weerskanten van het podium blijven nadien een hele tijd uit, om vlak voor twee uur weer aan te springen. Of daar het probleem lag of toch elders is niet duidelijk.