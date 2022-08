Margriet Hermans wint Zomerhit 2022 met ‘Lekker blijven hangen’

Zangeres Margriet Hermans heeft Zomerhit 2022 gewonnen, het jaarlijkse muziekevenement van zender Radio 2. Haar nummer ‘Lekker blijven hangen’ kreeg de meeste stemmen van het publiek tijdens de liveshow zaterdagavond in Blankenberge.

Van de twintig genomineerden begin juli bleven er zaterdag nog tien over. Onder hen naast Margriet Hermans dus Jaap Reesema & Lea Rue (‘Code rood’), Niels Destadsbader (’Ik neem er één’), The Starlings (’Gold’), Maksim (’Zonder mij’), Pommelien Thijs (’Ongewoon’), Cleymans & Van Geel (’Olivia’), Metejoor & Snelle (’Kijk ons nou’), Berre (’Say my name’) en Regi & Emma Heesters (’Zwaartekracht’). Zij mochten hun nummer zaterdagavond brengen op het podium in Blankenberge, al moest Emma Heesters zich wegens ziekte wel laten vervangen door Lotte De Clerck, de actrice van Ketnet-reeks #LikeMe.

De finale van Zomerhit 2022 werd zaterdagavond live uitgezonden op Eén en was ook te beluisteren op Radio 2. Een geëmotioneerde Margriet Hermans kreeg de trofee uit handen van presentator Peter Van de Veire.