Zilver voor de Belgische 4x400 meter-lopers op EK atletiek

Het Belgische mannenviertal op de 4x400 meter heeft op het EK atletiek een zilveren medaille veroverd, de vrouwen werden vierde.

De Belgian Tornados liepen met Alexander Doom, Julien Watrin, Kevin Borlée en Dylan Borlée. De geblesseerde Kevin Borlée testte nog kort voor de start en werd fit bevonden, maar zijn plek als slotloper werd toch toegekend aan jongere broer Dylan, die dat ook in de reeksen met brio deed.

Doom opende sterk en gaf de stok als tweede door aan Julien Watrin. De (nu vooral) hordenloper – gisteren nog zesde in de EK-finale van dat nummer – behield die plaats. Kevin Borlée (met een stevig ingepakte dij) verloor een plaats, maar Dylan Borlée pakte die terug. Zilver dus voor de Belgen in 2’59”49, iets meer dan anderhalve seconde boven het nationaal record.

Het is de zestiende medaille voor de Belgische aflossingsploeg op een groot toernooi. België heeft zo een tweede medaille beet op dit EK atletiek, na het goud van Nafi Thiam in de zevenkamp. Groot-Brittannië won het goud in 2’59”35, de Fransen pakten brons in 2’59”64.

‘We hebben vooral zilver gewonnen, geen goud verloren’, zei Alexander Doom op Sporza. ‘Ik denk dat we hier als team dan ook super tevreden mee mogen zijn.’

Doom haalde als startloper (met dus een ‘staande’ start) een chrono 45.35, nadien volgden (weliswaar ‘gelanceerd’) Watrin met 44.73, Kevin Borlée met 44.92 en Dylan Borlée met 44.49.

‘Het was wel wat stresserend om de rol van mijn broer over te nemen’, zei Dylan Borlée, ook op Sporza. ‘Ik had zelfs nog even gedacht om de Brit te kunnen terugpakken, ook al voelde ik toch de vermoeidheid van een drukke atletiekweek.’

Cheetahs vierde

Het vrouwenkwartet, de Belgian Cheetahs liep met Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Helena Ponette en Camille Laus, de vaste slotloper. Het werd geen medaille maar wel een knappe vierde plaats met een nieuw nationaal record van 3’22”12, meer dan anderhalve seconde sneller dan wat ze eerder deden.

‘Wat ik voel? Ontgoocheling, frustratie, maar ook trots’, reageerde Hanne Claes op Sporza. ‘Dit is een zure, maar bijna twee seconden beter zijn dan op de snelle piste van de Spelen in Tokio vorig jaar toont dat dit team echt een hele sterke prestatie heeft neergezet en nog heel wat in zijn mars heeft.’

Vooral Helena Ponette was indrukwekkend tijdens de race. Ze kreeg de stok als vierde van Claes en gaf als eerste door aan slotloper Camille Laus. Maar die had de drie topfavorieten (Groot-Brittannïe, Nederland en Polen) vlak achter zich en kon die niet stoppen. Nederland won, zoals verwacht, in 3’20”87. Met Femke Bol en Lieke Klaver heb je al de helft van een onklopbaar viertal.