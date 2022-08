STVV pakt eerste zege van het seizoen op bezoek bij KV Oostende

Een stralende zon aan een azuurblauwe hemel, een prima grasmat en 3.331 enthousiaste fans. Alle voorwaarden leken vervuld om er een toffe voetbalnamiddag van te maken aan zee. Uiteindelijk trokken de KVO-fans na een collectieve wanprestatie van hun favoriete elftal met een fikse kater huiswaarts. De Kanaries mopperden niet en vierden uitbundig de eerste zege van het nog prille seizoen: het werd 0-1.

Bij Oostende bracht Vanderhaeghe Dawaele en Albanese ten koste van Rocha en Ndicka aan de aftrap, terwijl Sint-Truiden het moest zien te rooien zonder Hayashi die zes weken out is met een enkelblessure. Voorin koos Hollerbach voor het duo Kagawa-Okazaki, meteen het debuut voor de ex-spits van Leicester City, terwijl Van Dessel op de linkerwingback de voorkeur kreeg op Koita.Oostende wilde na de thuisnederlaag tegen AA Gent maar wat graag opnieuw wat vertrouwen tanken voor eigen publiek maar het waren de bezoekers die het best uit de kleedkamers kwamen. Okazaki en Brüls testten in het openingskwartier al even schuchter de reflexen van KVO-doelman Hubert maar toen Leistner - die gisteren zijn 32ste verjaardag vierde - op hoekschop de bal devieerde, had Hubert geen reactie in huis en mochten de 335 meegereisde Kanaries al juichen (0-1).

De thuisploeg had niet meteen een snedige reactie in huis. Integendeel zelfs. Vanderhaeghe moest lijdzaam toezien hoe zijn spelers er niet in slaagden om ook maar enige vorm van druk te ontwikkelen. De Truiense kirden van de pret maar echte doelrijpe kansen konden ze evenmin nog bij elkaar voetballen. Op slag van rust waagde Ambrose dan toch eens zijn kans maar het schot van de Franse aanvaller was een makkelijke prooi voor Schmidt.

Oostende blijft ook na rust in zelfde bedje ziek

Tijdens de rust koos de stadion-dj voor vrolijke deuntjes zoals Vamos a la playa maar op het speelveld bleef het treurnis troef voor de lokale voetbalfans. Ook het inbrengen van Rocha, die Amade verving, veranderde niet zo veel aan het spelbeeld. Oostende probeerde wel wat meer balbezit op te eisen maar doelkansen creëren, bleek een brug te ver. Aan de overkant leverde Hashioka wel een prima schot af maar de Japanner besloot na een fikse loopactie voorlangs.

Iets na het uur was bij Vanderhaeghe de maat vol en hij gooide drie verse krachten in de strijd. Hij gooide er onder meer aanwinst Hornby in die zo ook meteen zijn eerste speelkans kreeg in KVO-loondienst als vervanger van de totaal afwezige Atanga. Die personele wissels zorgde voor iets geestdrift in de Oostendse rangen maar goed voetbal, nee, dat kregen we niet te zien in de karig gevulde DIAZ-Arena.

Bij gebrek aan een patron die voor de nodige creativiteit zorgt, zag de thuisploeg geen andere optie dan het gooien van hoge ballen. Niet eens zo’n gek idee met een target-man als Hornby tussen de lijnen. Bizar genoeg ontving de Schot amper een bruikbare voorzet waardoor de Truiense afweer al bij al vlot overeind bleef. STVV was in deze fase van de partij al lang enkel nog geïnteresseerd in het verdedigen van die nipte voorsprong.Dan toch nog even opwinding in de slotfase: na vermeend handspel van Janssens in de eigen zestien en een botsing tussen Schmidt en Tanghe, wilden ref Staessens en VAR Van Driessche tot tweemaal toe niet weten van een elfmeter. Oostende waagde zich nog aan een bescheiden slotoffensief maar de Truiense overwinning kwam niet meer in het gedrang: McGeehan kopte de ultieme kans van de partij over de kooi van Schmidt.