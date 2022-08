Er komt een audit naar het Verkeersveiligheidsinstituut Vias. De doorlichting komt er op vraag van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Vias zal moeten aantonen dat het zijn boekhouding op orde heeft en geen overheidsgelden gebruikt voor commerciële activiteiten.

Als het over verkeersveiligheid gaat, gaat het over Vias. Het verkeersveiligheidsinstituut geldt als dé expert en wordt voortdurend bevraagd om verkeersfenomenen in kaart te brengen, te analyseren of ...