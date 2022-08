Eén dode na schietincident in Malmö, verdachte is 15-jarige

De verdachte die werd opgepakt na de schietpartij vrijdag in een winkelcentrum in het Zweedse Malmö, is een 15-jarige jongen. Dat heeft de politie gezegd tijdens een persconferentie. Zij gaat niet uit van een terreurdaad, maar wel van een gerichte aanval.

Bij het schietincident kwam een 31-jarige man om het leven. Hij zou ook het doelwit geweest zijn van de aanval, zo zei Petra Stenkula, het hoofd van de politie van Malmö. De aanval wordt beschouwd als ‘geïsoleerd incident dat verband houdt met criminele milieus’. Daarnaast raakte een vrouw gewond. Zij was een toevallige voorbijgangster, zei de politie. Ze is zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.