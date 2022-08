Bloedbad in Somalië: minstens twaalf doden bij aanval op hotel in Mogadishu

Bij de aanval van radicale islamisten op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu, zijn minstens twaalf burgers gedood en meerdere gewonden gevallen. Dat bevestigt een veiligheidsbron aan AFP. De terroristen houden zich vanochtend nog steeds in het hotel schuil.

De extremisten lieten eerst twee autobommen afgaan voor het hotel, waarna ze het gebouw binnenstormden en het vuur openden. Veiligheidstroepen hebben de grootste moeite om de controle over het hotel terug te krijgen. ‘We proberen de terroristen te neutraliseren die zich in een kamer in het gebouw hebben teruggetrokken. De meeste mensen konden worden geëvacueerd, maar er zijn doden en gewonden’, aldus de bron.

Een patrouille na de aanval op het Hayat-hotel. Foto: AFP

Radicale moslimbeweging

De aanval zou het werk zijn van de militie al-Shabaab, die in het verleden ook al westerse doelwitten in Oost-Afrika viseerde. De radicale moslimbeweging, nauw gelieerd met al-Qaeda, richt al vijftien jaar ellende aan in Somalië. Zo hebben ze de macht in een groot deel van het zuiden en midden van het land en proberen ze dit uit te breiden naar de grens van Ethiopië.

Populaire ontmoetingsplaats

Het Hayat-hotel in Mogadishu, vlak bij de luchthaven van de stad, is een populaire ontmoetingsplaats voor overheidsmedewerkers, journalisten en zakenmensen. Het is daarom een logisch doelwit van al-Shabaab om daar een aanval te plegen.