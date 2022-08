Seraing zet Eupen voor de rust opzij in eerste zege van het seizoen

Seraing heeft vrijdagavond op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League op klinkende wijze zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Al in de eerste helft hadden de Luikenaars een driedubbele voorsprong. De eindstand werd 3-1.

Seraing was gebrand op een eerste overwinning van het seizoen en liet die intentie meteen in de wedstrijd blijken. Een penaltydoelpunt van Marius Mouandilmadji (5’.) na hands van Regan Charles-Cook in zijn eigen strafschopgebied leverde de bezoekers een vroege voorsprong op.

Eupen-verdediger Christie-Davies behoedde zijn team op het halfuur voor een dubbele achterstand met een voetredding op de lijn. Niet veel later werd de Eupense verdediging toch voor de tweede keer gepasseerd. Bernier leverde de bal in bij Marius (36.), die zijn tweede van de avond scoorde na een knappe draaibeweging voorbij zijn verdediger. Drie minuten later ruilde Bernier (39.) zijn rol van aangever in voor die van afwerker. De 24-winger van Seraing legde Eupense verdediger Yentl Van Genechten in de luren en zette nog voor de rust de 0-3 op het bord.

Naar zestiende plek

Seraing leek het beste van zichzelf al in de eerste helft te hebben gegeven en vond na rust de weg naar het Eupense doel niet meer. In de plaats scoorde de thuisploeg de 1-3. Invaller Tyreek Magee (60.) twijfelde niet vanop de rand van de zestien en liet keeper Seraing-doelman Guillaume Dietsch kansloos achter met een hard schot in de linkerbenedenhoek. Tien minuten later kwam Eupen dicht bij de aansluitingstreffer, maar het doelpunt van Konan N’Dri werd afgekeurd wegens buitenspel.

Door de overwinning klimt Seraing over Eupen naar de zestiede plek in de stand. Beiden ploegen staan met drie punten aan de onderkant van het klassement.

Zaterdag staan er twee wedstrijden op het programma in de hoogste voetbalklasse. STVV gaat aan de kust tegen KV Oostende op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen (16u00). KRC Genk ontvangt Cercle Brugge (18u15) in eigen huis en komt bij winst op gelijke hoogte met leider Antwerp.