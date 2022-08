Britse actrice Josephine Tewson overleden

De Britse actrice Josephine Tewson is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar agent vrijdag meegedeeld aan het nieuwsagentschap PA. Tewson is bij ons vooral bekend door haar rol in de BBC-sitcom Keeping Up Appearances.

Tewson vertolkte in Keeping Up Appearances de rol van Elizabeth Warden, de snel van streek rakende buurvrouw van het verwaande hoofdpersonage Hyacinth Bucket (uit te spreken als de Franse naam ‘Bouquet’). Ze werd door het gedrag van Hyacinth zelfs zo zenuwachtig dat ze tijdens het thee drinken telkens de porseleinen kopjes dreigde te breken.

Later vertolkte ze ook nog de rol van Miss Davenport in de tv-reeks ‘Last of the Summer Wine’.

Tewson overleed op donderdag in een rusthuis in Londen.