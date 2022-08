Giftige algen zijn allicht oorzaak massale vissterfte Duits-Poolse rivier

Onderzoekers wijzen naar de aanwezigheid van giftige algen als oorzaak van vissterfte in de rivier Oder. Industriële vervuiling heeft het groeiproces van die algen versterkt.

‘We zien dit niet veel’, zei een onderzoekster van het Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries. Zelden ontdekten onderzoekers zoveel giftige algen in een staal. ‘Daarom mogen we uitgaan van hoge toxische concentraties in het water’, aldus de onderzoekster over haar onderzoek naar de vissterfte in de Oder, een rivier op de Duits-Poolse grens.

De oorzaak van die sterfte voor heel wat kopzorgen in de regio. Sinds eind juli stierven al tonnen vis in de rivier. Autoriteiten beloofden een onderzoek, waaruit snel meer moest blijken. Dat is nu deels het geval. Zo is het nog niet duidelijk of de algen ook voor andere dieren en mensen gevaarlijk zijn. Dat wordt nog verder onderzocht. Polen wil dan weer meer onderzoek over de omstandigheden waarin dergelijke algen kunnen floreren.

Over dat laatste hebben de onderzoekers al een idee. ‘De algen hebben erg zout water nodig om te groeien. Het zoutgehalte dat we maten, was bijzonder hoog. Dat kan alleen door industriële vervuiling zijn gekomen.’ Een onderzoeker waarschuwt dat het hoge zoutgehalte in de toekomst verder voor giftige algen zal zorgen.