Het KMI waarschuwt voor onweer en kondigt code geel af voor de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en de hoofdstad.

Vanavond vallen er over een groot deel van het land buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn met neerslaghoeveelheden van meer dan 10 liter per vierkante meter in 1 uur tijd, laat het KMI weten.

De waarschuwing geldt tot 4 uur vannacht. Ook in alle Waalse provincies behalve Henegouwen geldt code geel. Zaterdag wordt het opnieuw zonnig met enkele stapelwolken.