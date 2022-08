Bram (*) raakte als tiener verslaafd aan designer drugs

4MMC, 3 MMC, Miauw Miauw, 2CB en Black Mamba. Wie er weinig van kent, zegt dit allemaal weinig. Maar het gaat hier om designerdrugs, ook wel research chemicals of Nieuwe Psychoactieve Stoffen genoemd. Het gebruik ervan neemt in Europa toe. Maar wat merken wij daar in België van? En wat weten we eigenlijk van deze drugs?





Journalist Anouk van Kampen ging in gesprek met specialisten, en met een jongere bij wie het gebruik van deze drugs na verloop van tijd uit de hand liep.

